На Сахалине из-за циклона закрыты две дороги

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Движение по двум автомобильным дорогам на юге Сахалина закрыто из-за метели, в связи с непогодой приостановлено междугороднее автобусное сообщение. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.

"В связи с ухудшением погодных условий в южной части острова Сахалин с первой половины дня закрыты участки автодорог: Стародубское - Макаров, Арсентьевка - Ильинское. Также приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: Южно-Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Макаров, Южно-Сахалинск - Углегорск и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Сахалинский главк МЧС просит водителей воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Как сообщалось ранее, из-за метели в аэропорту областной столицы задержаны несколько рейсов, а из-за шторма в Татарском проливе закрыта паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область).

По данным синоптиков, 24 февраля на юге Сахалина циклон обусловит снегопады, метели при ветре 15-20 м/с. Во второй половине дня интенсивность ветра и снега будет ослабевать, сильный ветер сохранится только на западном побережье. Температура ночью составит минус 8 - минус 13 градусов, днем - 3-8 градуса ниже нуля. В воскресенье циклон потеряет свою энергию - небольшой снег сохранится, но прекратятся метели, также похолодает на 3-5 градусов.