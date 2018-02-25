В РПЦ надеются, что Храм Гроба Господня в Иерусалиме смогут открыть до Пасхи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. В Русской православной церкви надеются, что ситуация, в результате которой Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт на неопределенное время, вскоре разрешится и паломники смогут посетить его уже на Пасху. Об этом в воскресенье сказал ТАСС секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"Ситуация явно не стандартная. Она имеет измерение как религиозное, так и политическое - споры между мэром Иерусалима и правительством. Трудно прогнозировать, но мы надеемся, что паломники вскоре вновь будут иметь возможность молиться в Храме Гроба Господня, и хотя бы до Пасхи ситуация разрешится", - сказал он. "До такой степени остроты дело доходит впервые", - отметил протоиерей.

"В Русской церкви будут изучать сложившуюся ситуацию и думать над тем, чтобы она не отразилось на русских паломниках. Русская духовная миссия ведет сейчас мониторинг на месте, в Иерусалиме", - добавил он, отметив, что "права верующих могут быть там нарушены, хотя речь идет в первую очередь не о церковных зданиях".

Иерусалимский Храм воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) был закрыт в воскресенье в знак протеста против введения муниципалитетом Иерусалима налогов на некоторые виды церковной недвижимости на неопределенный срок.

Храм воскресения Христова является величайшей святыней христианского мира, он построен на месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Древней базиликой, основанной еще в IV веке императрицей Еленой, владеют православный Иерусалимский патриархат, Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви и францисканская кустодия Святой земли.

Пасха - праздник воскресения Христова в этом году выпадает на 8 апреля. Накануне, в Великую субботу, десятки тысяч верующих из разных стран отправляются в Храм Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения благодатного огня.