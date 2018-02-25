Мэр Иерусалима: долг христианских церквей по муниципальному налогу превышает $185 млн

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Долг по муниципальному налогу по принадлежащей христианским церквям коммерческой недвижимости в Иерусалиме достигает 650 млн шекелей (более $185 млн). Об этом сообщил в воскресенье мэр Иерусалима Нир Баркат после того, как иерусалимский храм Воскресения Христова был закрыт ранее в тот же день на неопределенный срок в знак протеста против намерения муниципалитета взыскать задолженность по налогам на некоторые виды церковной недвижимости.

"К сожалению, долги по коммерческим площадям, принадлежащим церквям, превышают 650 млн шекелей, - сказал мэр. - Мы больше не будем требовать, чтобы жители Иерусалима покрывали или субсидировали этот огромный долг". Заявление Барката распространила в воскресенье его пресс-служба.

По мнению лидеров христианских общин, действия муниципальных чиновников идут в разрез с международными соглашениями по Иерусалиму и нарушают статус-кво святых мест. В распространенном в воскресенье совместном заявлении патриарха иерусалимского Феофила III, иерусалимского патриарха Армянской апостольской церкви Нурхана Манукяна и кустода Святой земли Франческо Паттона говорится, что "в качестве меры протеста было решено предпринять беспрецедентный шаг по закрытию Храма Гроба Господня". "Вместе со всеми главами церквей на Святой земле мы едины, тверды и решительны в защите наших прав и собственности", - говорится в документе.

"В Иерусалиме все равны перед законом - христиане, мусульмане и евреи, - указал мэр города. - Храм Гроба Господня, как и все остальные церкви, синагоги и мечети Иерусалима, освобождается от муниципальных налогов, в этом отношении нет никаких изменений". При этом, по словам Барката, "коммерческие здания, такие как гостиницы, коммерческие строения и служебные помещения не освобождаются от муниципальных налогов вне зависимости от того, кто является их собственником".