Минздрав: нацпрограмма по онкологии должна повысить качество профилактики и лечения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Внедрение национальной программы по онкологии повысит качество профилактики и лечения заболеваний и поможет увеличить доступность инновационных методов терапии, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава России.

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию отметил, что в РФ необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией.

"Разработка и внедрение национальной онкологической программы позволит не просто повысить качество и эффективность уже применяемых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, но и внедрить инновационные методы персонифицированной медикаментозной терапии и ядерной медицины, основанные на самых современных научных достижениях", - сообщили в министерстве.

В Минздраве России напомнили, что "благодаря активному онкопоиску, в 2017 году на ранних стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака - до 85%".

Активный онкопоиск, внедрение стандартов по профилям "онкология" и "детская онкология", а также увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи позволили существенно снизить смертность от онкологических заболеваний в РФ. "Все это дало результат в виде снижения одногодичной летальности до 22,1%, повышения 5-годичной выживаемости свыше 53%, снижения смертности от новообразований с 2012 года на 3%, с 203,1 на 100 тыс. населения до 196,9 в 2017 году", - уточнили в министерстве.