Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав: нацпрограмма по онкологии должна повысить качество профилактики и лечения

Общество
1 марта, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Президент РФ заявил о необходимости подготовки и реализации общенациональной программы по борьбе с онкологией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Внедрение национальной программы по онкологии повысит качество профилактики и лечения заболеваний и поможет увеличить доступность инновационных методов терапии, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава России.

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию отметил, что в РФ необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией.

Смотрите также

Как в России внедряют инновационные методы борьбы с раком

"Разработка и внедрение национальной онкологической программы позволит не просто повысить качество и эффективность уже применяемых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, но и внедрить инновационные методы персонифицированной медикаментозной терапии и ядерной медицины, основанные на самых современных научных достижениях", - сообщили в министерстве.

В Минздраве России напомнили, что "благодаря активному онкопоиску, в 2017 году на ранних стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака - до 85%".

Активный онкопоиск, внедрение стандартов по профилям "онкология" и "детская онкология", а также увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи позволили существенно снизить смертность от онкологических заболеваний в РФ. "Все это дало результат в виде снижения одногодичной летальности до 22,1%, повышения 5-годичной выживаемости свыше 53%, снижения смертности от новообразований с 2012 года на 3%, с 203,1 на 100 тыс. населения до 196,9 в 2017 году", - уточнили в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
2
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
3
Путин: гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО
4
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
5
О каком новом супероружии России рассказал Путин
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама