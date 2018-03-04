Патриарх Кирилл почтил память русских воинов, освобождавших Болгарию от османского ига

СОФИЯ, 4 марта. /Корр. ТАСС Антонина Мага, Игорь Ленкин/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Болгарию 2-4 марта, где принял участие в торжествах в честь 140-летия освобождения страны от османского ига в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов и встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым. Патриарх призвал политических лидеров страны помнить о героической обороне Шипки и подчеркнул, что история освобождения Болгарии кровью вписана в историю России.

Светлое впечатление

В ходе визита предстоятель РПЦ вместе с патриархом Болгарским Неофитом в день праздника 3 марта совершил благодарственный молебен в храме Рождества Христова на Шипке. Храм был построен как памятник на месте, где в августе - декабре 1877 года проходила героическая оборона Шипкинского перевала. Затем патриарх Кирилл почтил память героически погибших воинов русской армии и болгарского ополчения и возложил венок к монументу Свободы на вершине горы Шипки.

"Самая светлая страница - это посещение Шипки, - рассказал патриарх в аэропорту Софии перед вылетом на родину. - С каким же энтузиазмом болгарский народ принял меня там! Невозможно было без слез пережить этого народного восторга, который выражает подлинное отношение болгар к России, Русской церкви и великой памяти о жертвах нашего народа, освободившего Болгарию".

На праздник на вершине Шипки собрались сотни людей, они принесли с собой флаги Болгарии и России, а также цветы и венки, которые возложили к памятнику Свободы.

Слова президента Болгарии о русской армии

Президент Болгарии Румен Радев в своей торжественной речи 3 марта выразил признательность страны народам, которые составляли русскую армию - полякам, русским, румынам, финнам, украинцам, белоруссам, полякам, латышам, сербам, черногорцам. В беседе с патриархом Кириллом 4 марта он пояснил, что в Болгарии ни в коей мере не недооценивают вклад русской армии в освобождение Болгарии. Однако русская армия была многонациональная и страна чтит память каждой нации, отметил Радев.

Патриарх Кирилл по итогам беседы с президентом подчеркнул, что его "огорчило то, что в официальной риторике представителей государства наравне с Россией, оказывается, ту же самую роль (в освобождении Болгарии - прим. ТАСС) играли Польша, Литва, Финляндия". "Когда я поинтересовался, откуда такая странная историософия, то понял: оказывается, лейб-гвардии финляндский полк принимал участие в освободительной борьбе. Но это был полк российской гвардии, расквартированный в Финляндии!", - пояснил он.

"Ни в истории Польши, ни в истории Финляндии нет страницы, связанной с освобождением Болгарии. А вот история освобождения Болгарии кровавыми буквами вписана в историю России", - подчеркнул патриарх. "Я глубоко убежден, что весь негативный политический контекст пройдет, а ценности, связанные с нашей общей историей, с нашей общей борьбой <...> навсегда сохранятся в памяти наших народов", - сказал патриарх Кирилл.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о встрече с болгарским президентом Руменом Радевым, патриарх пожелал, "чтобы такие политики набирали силу". "В конце концов, внешнеполитические отношения всегда персонифицированы, и очень важно, чтобы со стороны Болгарии были люди, которые бы с удовольствием бы общались и строили бы взаимоотношения", - заключил он.

Связь православных народов

Болгария отметила в субботу 140-летие освобождения страны от османского ига в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Кульминацией праздника стали торжественный воинский ритуал и фейерверк, которые состоялись в центре Софии на площади Народного собрания 3 марта у памятника царю-освободителю Александру II, а также совместная литургия патриархов Московского Кирилла и Болгарского Неофита 4 марта. Богослужение прошло в кафедральном Александро-Невском соборе, который был построен в 1912 году в честь небесного покровителя Александра II.

Патриарх Неофит отметил, что визит патриарха Кирилла в Болгарию и то, как его встречал народ, "является еще одним свидетельством крепких и непрерывных духовных связей между православными народами". В единстве - залог нашей силы и успеха", - добавил он.

Московский Синодальный хор и хор Александро-Невского собора Софии исполнили во время богослужения церковные произведения русских композиторов-классиков. На литургии пропели молитвы "об упокоении царя-освободителя императора Александра Николаевича и всех вождей и воинов русских и болгарских за веру и освобождение земли болгарской жизнь свою положивших".

Предстоятели РПЦ традиционно имеют особые связи с болгарским православным народом. В Болгарию приезжали с визитами патриархи Алексий I, Пимен, Алексий II. Патриарх Кирилл в 2012 году посещал Софию и Пловдив и служил вместе с патриархом Болгарским Максимом (1914-2012). Нынешний патриарх Болгарский Неофит окончил Московскую Духовную академию и был регентом ее хора.