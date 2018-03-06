"1С": доля занятых в России IT-специалистов, в два раза ниже, чем в Европе

РЯЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Доля IT-специалистов, занятых в России, составляет всего 1,5%, в то время, как в европейских странах этот показатель составляет 3-4%. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Цифровая трансформация региона" сообщил директор компании "1С", руководитель рабочей группы "Кадры и образование" госпрограммы "Цифровая экономика" Борис Нуралиев.

"У нас где-то айтишников около 1 млн, 1,5% работающих. Почему мы считаем, что этого мало? В европейских странах этот уровень - 3-4%, в Великобритании 3,5%, при этом Великобритания в отличии, например, от США или Израиля, не является таким общеизвестным лидером в области информационных технологий. Но для того, чтобы британская экономика функциорировала эффективно, им нужно 3,5% людей в этой сфере", - сказал Нуралиев.

Эксперт подчеркнул, что в структуре занятых IT-специалистов около 300 тыс. программистов, 300 тыс. сисадминов, 400 тыс. человек выполняют прочие функции.

По мнению руководителя рабочей группы, решить проблему можно только путем совершенствования подготовки в ВУЗах и создания условий для ранней профориентации, открывая технические кружки для школьников и делая их доступными.

"Сейчас прием в вузы на IT-специальности набирается примерно 40 тыс. людей в год, к 2020 году прием до 80 тыс. должен вырасти, к 2024 году прием увеличится до 120 тысяч. <…> Надо увеличивать набор на эти специальности, да, в ущерб другим специальностям, мы потом физиков переучиваем на IT-специальности", - добавил Нуралиев.

Форум "Цифровая трансформация региона" проходит в Рязани 5 и 6 марта. На дискуссионных площадках руководители органов власти и топ-менеджеры крупных компаний имеют возможность соотнести свои представления о приоритетных задачах развития территории в контексте цифровой экономики, а также обсудить ключевые вопросы сотрудничества.