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МО: более 1 тыс. беженцев вернулись через гуманитарный коридор в Алеппо за три дня

Общество
7 марта, 21:59 UTC+3

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил также, что на сегодняшний день к прежним местам проживания возвратились больше 1 млн 300 тыс. сирийцев

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© EPA-EFE/SYRIAN ARAB RED CRESCENT

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Более 1,3 млн человек вернулись в места постоянного проживания в Сирии по состоянию на сегодняшний день. Об этом сообщил в среду начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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"Всего на сегодняшний день в Сирии к прежним местам проживания возвратились свыше 1 млн 300 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, мирные жители возвращаются из зоны деэскалации "Идлиб" в свои дома в провинции Алеппо. "Только за последние три дня через гуманитарный коридор из населенного пункта Тель-Султан в Абу-Эд-Духур вернулось 1055 жителей с личным имуществом", - уточнил он.

Кроме того, с 4 декабря 2017 года в свои дома на восточном берегу реки Евфрат вернулись 19,6 тыс. человек, добавил Евтушенко.

Генерал также сообщил, что в провинции Хомс и на юге Сирии обстановка нормализовалась. "Идет восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры, налаживается повседневная жизнь", - отметил Евтушенко.

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