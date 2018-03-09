ООН сообщила об успешной доставке продовольствия в блокированный пригород Дамаска

ООН, 9 марта. /ТАСС/. ООН, Сирийское арабское общество Красного Полумесяца и Международный комитет Красного Креста в пятницу завершили доставку продовольствия и другой гуманитарной помощи для 75,5 тыс. жителей населенного пункта Дума, расположенного в районе Восточная Гута под Дамаском. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин сообщил, что автоколонна международных гуманитарных организаций "благополучно вернулась на пункт пропуска в населенном пункте Эль-Вафидин".

Представитель генсека ООН отметил, что гуманитарные сотрудники в пятницу направились в Восточную Гуту, "чтобы доставить продовольственную помощь, которую не удалось разгрузить 5 марта" из-за ситуации с безопасностью. "Сегодня ООН смогла завершить первоначально запланированную доставку продовольствия 75,5 тыс. человек, а также средств" для обеспечения медицинской помощи, сказал Дюжаррик.

По его словам, операция в пятницу вновь проходила в сложных условиях: недалеко от маршрута следования автоколонны "произошел обстрел, несмотря на гарантии безопасности, поступившие от всех сторон". Дюжаррик не уточнил, откуда велся огонь. Ранее Золотухин заявил журналистам, что боевики обстреляли пункт пропуска в Эль- Вафидине "примерно через полчаса после закрытия гуманитарного коридора".

Как заявил Дюжаррик, ООН по-прежнему добивается разрешения на отправку в Думу партии лекарств и других медицинских средств, которая была одобрена сирийскими властями, однако изъята в ходе погрузки в Дамаске. По его словам, эта помощь "должна быть доставлена без промедления". "Мы призываем все стороны немедленно предоставить безопасный, непрерывный и беспрепятственный доступ для отправки конвоев и доставки провианта сотням тысяч человек, которые отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи в Восточной Гуте и по всей стране", - подчеркнул представитель генсека.

Он подтвердил, что в ближайший понедельник, 12 марта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш доложит Совету Безопасности о выполнении резолюции 2401, принятой 24 февраля и требующей введения 30-дневной гуманитарной паузы в боевых действиях в Сирии для оказания помощи населению.