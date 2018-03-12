Белый дом поможет подготовить учителей к стрельбе из оружия

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Белый дом пообещал помочь в организации подготовки учителей к стрельбе из оружия с целью предотвращения случаев, подобных тому, который произошел 14 февраля в штате Флорида. Об этом сообщил в воскресенье журналистам во время телефонного брифинга представитель американской администрации.

По его словам, Белый дом собирается выделить средства на "специальный курс подготовки к стрельбе из огнестрельного оружия для квалифицированных" преподавателей. Обучение будет проводиться на добровольной основе.

Представитель администрации положительно отозвался о законопроекте, позволяющем усовершенствовать базу данных Федерального бюро расследований (ФБР), в которой находятся те, кому запрещено приобретать оружие. Президент США Дональд Трамп также учредит Федеральную комиссию по обеспечению безопасности в школах, которую возглавит министр образования Бетси Девос. Она, в частности, рассмотрит вопросы повышения до 21 года возрастного порога при продаже оружия, что ранее поддержал президент, и ужесточения системы проверки при покупке оружия в магазине или по интернету.

Задача завершения работы и предоставления рекомендаций хозяину Белого дома к определенному сроку не ставится. При этом в Вашингтоне считают, что изменения будут утверждены менее чем за год.

Прагматичный план

Как отметил представитель исполнительной ветви власти, Трамп выступает за "временное изъятие" полицией по решению суда оружия у "признанных опасными для общества граждан". Глава государства также поддерживает законопроект, который позволит на федеральном уровне предоставлять гранты для предотвращения школьного насилия. Кроме того, американские власти высказываются в пользу приема отставных военнослужащих и бывших полицейских на работу в школы в качестве педагогов.

Президент предлагает пересмотреть работу горячей телефонной линии ФБР в связи с тем, что оно не предприняло никаких действий, когда его еще в конце января проинформировали таким способом о возможном нападении на школу во Флориде.

Девос назвала усилия властей "прагматичным планом по значительному повышению безопасности в школах".

Ранее Трамп заявил, что не предлагает раздавать оружие в США всем учителям для защиты учеников от нападений. Он уточнил, что его инициатива касается примерно 20% преподавателей, которые умеют обращаться с оружием. Перед публикацией предложений по обеспечению безопасности в школах хозяин Белого дома провел ряд встреч с учащимися, преподавателями и сотрудниками правоохранительных органов.

Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз, исключенный за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов. По данным американских СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

Круз попытался смешаться с толпой учащихся, бегущих из здания, однако примерно через час после трагедии был задержан полицейскими и сознался в совершении преступления. Он содержится в тюрьме округа Броуард во Флориде в ожидании суда. 7 марта Крузу были в официальном порядке предъявлены обвинения.