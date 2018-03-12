"Величайший актер современности": не стало Олега Табакова

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Актер, режиссер и педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ им. Чехова Олег Табаков ушел из жизни в возрасте 82 лет в Москве. Большинство фильмов с его участием знают и любят все россияне - "Война и мир", "Живые и мертвые", "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "12 стульев", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов". Олег Павлович знаком многим и по детским мультфильмам: именно он озвучил кота Матроскина из "Простоквашино".

Галерея 18 фото Галерея © Артем Геодакян/ТАСС Биография Олега Табакова

Друзья и коллеги Табакова отмечают его остроумие, умение смеяться над собой, легкость включения в сценический образ, мастерство и дружелюбие. Соболезнования в связи с уходом актера высказали писатель Михаил Жванецкий, худрук Малого театра Юрий Соломин, актер Сергей Юрский, режиссер театра имени Пушкина Евгений Писарев.

"Величайший актер современности, непревзойденный исполнитель и выдающийся театральный руководитель, талантливый педагог, воспитавший целую плеяду отечественных артистов первой величины", - сказала о Табакове вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. По ее мнению, актер умело сочетал искренность, легкость, глубину и мастерство.

Табаков тяжело болел и находился в больнице с ноября 2017 года. Известие о его смерти стало, по словам режиссера Владимира Меньшова, "оглушающим".

Многие коллеги Табакова не смогли найти слов, чтобы высказать свое горе, они также просили прессу с уважением отнестись к памяти актера. "Сейчас мы в театре его помянем. Должна быть минута молчания, и она должна некоторое время длиться", - сказал ТАСС актер Сергей Юрский.

Лелик Табаков

Олег Павлович Табаков родился 18 августа 1935 года в семье врачей Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской. Свое детство Табаков вспоминал самыми теплыми словами.

"Солнце, пространство, воля. Счастье. Вокруг - только любящие люди - мама, папа, баба Оля, баба Аня, мамин брат дядя Толя и его жена Шура, мои сводные брат и сестра - Женя и Мирра. Я все-таки застал относительно короткий, но очень важный для ребенка период благополучия в семье", - писал Табаков в автобиографии.

В детстве Табаков много читал, тогда же начал увлекаться театром. Однако беззаботное детство кончилось в июне 41-го: тогда, по его словам, "началась совсем иная жизнь". Отец ушел на фронт, а Олега с матерью эвакуировали на Урал - в военные годы она трудилась в военном госпитале у железнодорожной станции Эльтон. Глава семейства вернулся домой, но вскоре после этого они с женой разошлись.

Олег Табаков писал отцу письма, подписываясь "Маршал Лелик Табаков", объясняя это тем, что с детства "честолюбив был не в меру". Настоящей войны артист, по своему признанию, не испытал.

"Помню лишь огромное красно-черное зарево над Саратовом, когда горел разбомбленный нефтезавод "Крекинг". Для нашей семьи тяготы войны были связаны с голодом, хотя Саратов и считался городом сытым, хлебным. А кто-то на голоде обогащался. Как на любой войне", - отмечал он.

Желание стать артистом

В поселке Эльтон в возрасте восьми лет мальчик пошел в школу, где учиться ему было, по его признанию, "совершенно не трудно". "Никакой общественной <…> работой не занимался, поскольку был слишком для этого честолюбив. Искал иной, более громкой славы", - писал он.

Окончательно определиться с профессией Табакову удалось в восьмом классе, когда он попал в детский театр "Молодая гвардия" Натальи Сухостав. "Для меня это было счастливым попаданием в то занятие, которого мне недоставало", - вспоминал Табаков. Он посещал кружок трижды в неделю.

В скором времени юный артист получил свои первые роли в пьесе Цезаря Солодаря "У нас каникулы", а также в "Красном галстуке" Сергея Михалкова. Окончив саратовскую школу №18, Табаков решил отправиться в Москву, чтобы поступить в театральное училище. Его приняли в Школу-студию МХАТ. В ту пору, по словам Табакова, "начались волшебные дни".

Студенческие годы

Табаков "учился по завету классика: чему-нибудь и как-нибудь". "Если говорить о том, что я называю словом "ремесло", то весь курс "мастерство актера" промахивался на автомате. Мало что было понятно на более-менее сознательном уровне", - признавался актер.

Своим главным достижением на втором курсе он называл отрывок из "Ревизора", где он играл Хлестакова. Эта роль, по его словам, заняла "чрезвычайно важное и драматичное место" в его жизни.

В 1956 году он с группой единомышленников - выпускников МХАТовской школы (среди них были Олег Ефремов, Игорь Кваша, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев и др.), основал театр "Современник" (тогда он назывался "Студия молодых актеров"). В качестве пробы пера выбрали спектакль "Вечно живые": худруком был Олег Ефремов (он же исполнял роль Бороздина), Табаков играл студента Мишу. Репетировали четыре месяца, премьера состоялась 8 апреля 1957 года.

Еще будучи студентом, Табаков начал сниматься в кино. В начале это были роли в массовке, но в 1956 году ему досталась главная роль в картине "Тугой узел" (который позже получил название "Саша вступает в жизнь").

Он называл кинематограф "безусловным искусством в актерском ремесле". "Если артист обладает багажом пережитых им чувств, он понимает, про что играет, и, значит, у него есть шанс для дальнейшего развития", - утверждал Табаков. Известность пришла к Табакову после выхода в 1960 году на экраны двух картин: "Люди на мосту" и "Испытательный срок".

Всесоюзная слава

Плотный рабочий график сказался на здоровье Табакова - в 29 лет у него случился инфаркт, врачи советовали завязать с выступлениями навсегда.

"Тяжелая болезнь, перенесенная в молодом возрасте, чрезвычайно способствует осознанию того, что ты <…> можешь уйти со сцены неожиданно и непланируемо <…> Главное, что я понял, выйдя из больницы: впредь я буду заниматься только тем, что сочту интересным и нужным. С тех пор так и живу", - вспоминал Табаков.

Но прошла пара месяцев, и он уже каждый вечер репетировал спектакль "Обыкновенная история", который в 1967 году получил госпремию Советского Союза, а сам Табаков был награжден Знаком Почета. В 1973 году ему досталась роль эсэсовского генерала Шелленберга в "17 мгновений весны" с Вячеславом Тихоновым в главной роли, после чего его начали узнавать и за пределами Советского Союза.

Три года спустя он вновь проявил свой комедийный талант в "12 стульях" Марка Захарова. В эпопее о похождениях героев в исполнении Андрея Миронова и Анатолия Папанова он сыграл застенчивого завхоза-воришку Альхена. В 1978 году Табаков начал работу над озвучиванием кота Матроскина из мультфильма "Трое из Простоквашино", а через год зрители увидели его исполнение короля Людовика XIII в мюзикле "Д'Артаньян и три мушкетера".

В 1980 свет появилась картина Михалкова с Табаковым в главной роли - "Несколько дней из жизни Обломова", которая получила зрительский успех за пределами страны, собрала премии международных фестивалей и 10 дней демонстрировалась в нью-йоркском кинотеатре Embassy с аншлагом.

Обучение молодого поколения

В 1983 году многолетнее сотрудничество с "Современником" закончилось переходом в МХАТ, где первой ролью Табакова стал Сальери из "Амадея". После распада СССР Табаков продолжал сниматься в кино ("Ширли-Мырли", "Внучка президента" и др.) и регулярно выходил на сцену. В 1986 году Табаков стал ректором Школы-студии МХАТ, а в 2000 - художественным руководителем МХТ им. Чехова.

Первым делом новый худрук взял курс на полное обновление репертуара, для чего пригласил режиссеров со свежим взглядом (Кирилл Серебренников, Константин Богомолов, Сергей Женовач) и актеров (Константин Хабенский, Максим Матвеев и др.). "Жизнь несовершенна, но миром правит <…> вера, твое собственное желание сотворить что-то и не уйти бесследно. Надеюсь, именно этим питалась моя настоящая жизнь", - признавался Табаков.

Он призывал не бояться быть глупым, смешным, нелепым. "Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания. Мы идем по первому слою", - говорил мастер.