Медведев: Табаков заряжал своей невероятной энергией и коллег, и зал, и кинозрителей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Олега Табакова.

"Сегодня не стало Олега Павловича Табакова, великого актера и великого режиссера. Он обладал удивительным магнетизмом, заряжал своей невероятной энергией и коллег, и зал, и зрителей кино- и телефильмов, в которых он сыграл блестящие, вечные роли. Скорбим и будем помнить этого большого артиста и выдающегося человека", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет.