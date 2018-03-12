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Медведев: Табаков заряжал своей невероятной энергией и коллег, и зал, и кинозрителей

Общество
12 марта, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Народный артист СССР умер в возрасте 82 лет

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Олега Табакова.

"Сегодня не стало Олега Павловича Табакова, великого актера и великого режиссера. Он обладал удивительным магнетизмом, заряжал своей невероятной энергией и коллег, и зал, и зрителей кино- и телефильмов, в которых он сыграл блестящие, вечные роли. Скорбим и будем помнить этого большого артиста и выдающегося человека", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет.

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Биография Олега Табакова

"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"

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