Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уроки по раздельному сбору мусора начнутся в Подмосковье с 1 сентября

Общество
13 марта, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Первоначальную сортировку на перерабатываемые и неперерабатываемые группы мусора будут делать сами жители

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Уроки по раздельному сбору мусора в школах Московской области начнутся с 1 сентября 2018 года и будут обязательными. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе заседания правительства Подмосковья во вторник.

"Что касается раздельного сбора мусора - это тоже большая работа. До конца никто не понимает, что это такое. Наша задача - с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе для того, чтобы каждый ребенок, а затем и взрослый мог разделять мусор и понимать, что такое "чистый" мусор, который перерабатывается и используется вновь, и что такое "грязный мусор", который мы будем в ближайшей перспективе отправлять на мусоросжигательные заводы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что уроки по раздельному сбору мусора, на который Подмосковье должно перейти с 2019 года, власти региона планируют включить в программу предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ).

В Московской области система будет основана на разделении на две группы мусора: перерабатываемые (стекло, пластик, алюминий, бумага - условно называются "сухие" или "чистые") и неперерабатываемые (остатки еды, листва с улиц - условно "грязные" или "мокрые"). Первоначальную сортировку на эти две группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый для неперерабатываемых.

В 2017 году 13 муниципалитетов Московской области в пилотном режиме начали внедрять систему раздельного сбора отходов (РСО) в качестве подготовки к переходу на новую систему региона в целом.

В ходе заседания правительства во вторник в контексте утилизации мусора в регионе губернатор также отметил важность освещения этой темы в СМИ. "Прошу средства массовой информации активно информировать жителей о наших действиях там, где ситуация требует нашего вмешательства, как это было в "Ядрово" и ранее на "Алексинском карьере" [мусорные полигоны в Волоколамском районе и Клинском городском округе]", - сказал Воробьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
"Берегите детей от плохих затей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама