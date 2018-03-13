Уроки по раздельному сбору мусора начнутся в Подмосковье с 1 сентября

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Уроки по раздельному сбору мусора в школах Московской области начнутся с 1 сентября 2018 года и будут обязательными. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе заседания правительства Подмосковья во вторник.

"Что касается раздельного сбора мусора - это тоже большая работа. До конца никто не понимает, что это такое. Наша задача - с 1 сентября ввести обязательные уроки в школе для того, чтобы каждый ребенок, а затем и взрослый мог разделять мусор и понимать, что такое "чистый" мусор, который перерабатывается и используется вновь, и что такое "грязный мусор", который мы будем в ближайшей перспективе отправлять на мусоросжигательные заводы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что уроки по раздельному сбору мусора, на который Подмосковье должно перейти с 2019 года, власти региона планируют включить в программу предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ).

В Московской области система будет основана на разделении на две группы мусора: перерабатываемые (стекло, пластик, алюминий, бумага - условно называются "сухие" или "чистые") и неперерабатываемые (остатки еды, листва с улиц - условно "грязные" или "мокрые"). Первоначальную сортировку на эти две группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый для неперерабатываемых.

В 2017 году 13 муниципалитетов Московской области в пилотном режиме начали внедрять систему раздельного сбора отходов (РСО) в качестве подготовки к переходу на новую систему региона в целом.

В ходе заседания правительства во вторник в контексте утилизации мусора в регионе губернатор также отметил важность освещения этой темы в СМИ. "Прошу средства массовой информации активно информировать жителей о наших действиях там, где ситуация требует нашего вмешательства, как это было в "Ядрово" и ранее на "Алексинском карьере" [мусорные полигоны в Волоколамском районе и Клинском городском округе]", - сказал Воробьев.