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Военные РФ привезли гуманитарную помощь мирным жителям, покинувшим утром Восточную Гуту

Общество
13 марта, 15:28 UTC+3 ЭДАК-ДУЭР /Сирия/ 13, марта. /ТАСС

В лагерь беженцев доставили 2 тонны продовольствия

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ЭДАК-ДУЭР /Сирия/, 13 марта. /ТАСС/. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в виде 2 тонн продовольствия для вышедших из Восточной Гуты беженцев, сообщил журналистам во вторник начальник Центра генерал Юрий Евтушенко.

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"Специалистами Центра по примирению враждующих сторон было доставлено 2 тонны продовольствия в лагерь беженцев в населенном пункте Эдак-Дуэр, куда были перевезены вышедшие во вторник из города Дума мирные жители. Все они получат гуманитарную помощь", - сказал он.

Ранее сообщалось о выходе во вторник из Восточной Гуты двух групп мирных жителей общей численностью около 100 человек.

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