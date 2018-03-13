Военные РФ привезли гуманитарную помощь мирным жителям, покинувшим утром Восточную Гуту

ЭДАК-ДУЭР /Сирия/, 13 марта. /ТАСС/. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в виде 2 тонн продовольствия для вышедших из Восточной Гуты беженцев, сообщил журналистам во вторник начальник Центра генерал Юрий Евтушенко.

"Специалистами Центра по примирению враждующих сторон было доставлено 2 тонны продовольствия в лагерь беженцев в населенном пункте Эдак-Дуэр, куда были перевезены вышедшие во вторник из города Дума мирные жители. Все они получат гуманитарную помощь", - сказал он.

Ранее сообщалось о выходе во вторник из Восточной Гуты двух групп мирных жителей общей численностью около 100 человек.