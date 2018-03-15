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Песков не исключил, что Путин простится с Табаковым в МХТ им. Чехова

Общество
15 марта, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ранее глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным актера, в которой подчеркнул, что Олег Табаков был "творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал исключать возможность того, что Владимир Путин в четверг посетит церемонию прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым, которая проходит в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова.

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"Если это произойдет, мы вам сообщим", - ответил Песков на вопрос, приедет ли президент РФ на траурную церемонию.

Ранее глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера. В ней он подчеркнул, что "Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем". По мнению президента, Табаков "всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников". "Его уход - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", - уверен Путин.

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым проходит в Московском художественном театре имени Чехова, который он возглавлял. Актер умер 12 марта в Москве, ему было 82 года. Похоронят артиста в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Артист - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, он также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

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