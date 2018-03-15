Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Общественная палата Саратовской области предложила назвать именем актера Олега Табакова школу №18 в Саратове, а также дворец творчества детей и молодежи, где учился артист. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Общественной палаты региона Александр Ландо.

Табаков скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года.

"Мы выступили с инициативой назвать школу, где учился Табаков, а также дворец пионеров (сейчас дворец творчества детей и молодежи - прим. ТАСС), который он посещал, именем Олега Табакова", - сказал Ладно.

Собеседник агентства уточнил, что, согласно задумке, в школе и дворце также создадут музеи, посвященные Табакову, где будут храниться вещи, которые помогут отследить жизненный путь артиста. По словам председателя Общественной палаты, члены организации готовят все необходимые документы, которые передадут в городскую администрацию.

"Мы ожидаем, что сложностей в этом вопросе не будет, и объектам присвоят имя нашего земляка", - добавил Ладно.

Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом были создание собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах, примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год).