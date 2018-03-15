Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова

Общество
15 марта, 14:30 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 15, марта. /ТАСС

Актер скончался 12 марта в Москве в возрасте 82 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Общественная палата Саратовской области предложила назвать именем актера Олега Табакова школу №18 в Саратове, а также дворец творчества детей и молодежи, где учился артист. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Общественной палаты региона Александр Ландо.

Смотрите также

"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"

Табаков скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года.

"Мы выступили с инициативой назвать школу, где учился Табаков, а также дворец пионеров (сейчас дворец творчества детей и молодежи - прим. ТАСС), который он посещал, именем Олега Табакова", - сказал Ладно.

Собеседник агентства уточнил, что, согласно задумке, в школе и дворце также создадут музеи, посвященные Табакову, где будут храниться вещи, которые помогут отследить жизненный путь артиста. По словам председателя Общественной палаты, члены организации готовят все необходимые документы, которые передадут в городскую администрацию.

"Мы ожидаем, что сложностей в этом вопросе не будет, и объектам присвоят имя нашего земляка", - добавил Ладно.

Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом были создание собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах, примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Олег Табаков Саратовская область
Персоны
Табаков, Олег Павлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
4
В Раду внесено представление на арест Савченко
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
7
Лавров пообещал скорый ответ на принятые Лондоном меры в отношении Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама