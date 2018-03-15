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Центр по примирению: более 5 тыс. человек покинули с утра Восточную Гуту

Общество
15 марта, 15:55 UTC+3

Уточняется, что ежечасно выходят еще более 800 человек

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек покинули с утра Восточную Гуту, ежечасно оттуда по гуманитарному коридору выходит еще более 800, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих генерал-майор Владимир Золотухин.

"Более 5 тыс. человек к настоящему моменту покинули населенные пункты Хамурия, Сакба и Хаззе через гуманитарный коридор. По оценке Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, ежечасно из Восточной Гуты выходят более 800 человек", - сказал он.

Ранее Золотухин сообщил о выходе из этого анклава с утра более 4 тыс. человек. Кроме того, по его словам, при содействии Центра в сегодня в город Дума для оказания помощи населению введен гуманитарный конвой из 25 большегрузных автомобилей, доставивший населению 137 т продовольствия, детского питания и медикаментов.

Семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 09:00 по местному времени (10:00 мск).

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