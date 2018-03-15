Спрос на авиабилеты в Якутию вырос в три раза после новости о рассыпавшемся золоте

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск выросло в 3 раза после того, как опубликовали информацию о рассыпавшемся из воздушного судна золоте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании OneTwoTrip.

Ранее сообщалось, что при взлете из аэропорта Якутск у Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз с драгметаллом рассыпался по взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта. На ВПП рассыпалось около 3,4 тонн драгметалла, а всего на борту самолета находилось свыше 9 тонн. При этом, как сообщили ТАСС очевидцы, район аэропорта оцеплен сотрудниками силовых структур, которые продолжают работать на месте. Официальными комментариями силовых структур региона об оцеплении территории падения слитков ТАСС пока не располагает.

"Количество поисковых запросов по авиабилетам из городов России в Якутск после появления информации о рассыпавшемся из воздушного судна золоте выросли в три раза. Наибольшее количество запросов зафиксировано в промежутке с 11:00 до 12:00, когда новости стали распространятся в федеральных СМИ", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, "нетипичная частота обращений сохранялась в течение дня, второй пик произошел с 16:00 до 17:00". Отмечается, что на сегодня из Москвы в Якутск запланированы три рейса, при этом на одном из них в продаже оставались только билеты бизнес-класса.

"По состоянию на 17:00 продажи авиабилетов в Якутск также превысили результаты предыдущих дней, половина билетов была приобретена с вылетом сегодня, завтра и в выходные. При этом количество оформленных билетов выросло не столь существенно, сколько поисковых запросов. Возможно, искателей приключений останавливает высокая стоимость поездки в Якутию - билет с вылетом в пятницу и возвращением в понедельник обойдется минимум в 30 тысяч рублей", - прокомментировал директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Однако, как рассказал ТАСС председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба, даже в случае находки слитков золота (в сплаве Доре) физическое лицо не сможет его продать. "Человек у нас как физическое лицо в РФ не добывает, только золотодобывающие компании по законодательству могут стать субъектами предпринимательства. Даже индивидуальные предприниматели не имеют права", - сказал он, отметив, что если у человека на руках появляется подобный слиток, значит он находится у него незаконно. Эксперт также отметил, что любые подобные партии золота должны быть застрахованы.

Реакция соцсетей

Тем временем, тема с рассыпанным в Якутске золотом стала популярной в соцсетях. В интернет-сообществах появились мемы и шутки о новоиспеченных якутских миллионерах. Пользователи соцсетей пытаются выяснить точное местонахождение слитков, а также пересчитывают их стоимость в количестве "Дошираков".

"Всем пока, я в Якутию", "Я, кажется, знаю, где буду отдыхать летом", - комментируют они. "Россия - щедрая душа! Может это такая якутская посевная?", - пишет один из пользователей сети "Вконтакте".

Повышенный интерес к теме фиксируют и поисковики. Так, по данным Google Trends, популярность поискового запроса "золото" 15 марта выросла почти в 2 раза по сравнению с несколькими предыдущими днями. Аналогичная динамика заметна по запросу "слиток", где количество запросов примерно в 2,5 раза выше, чем в среднем по неделе.

Ранее источники ТАСС сообщали, что найдены и собраны 172 слитка, утраты не допущено. Источник уточнил, что речь идет о слитках драгоценного металла (золото и серебро) в сплаве Доре. По предварительным данным источников ТАСС в правоохранительных органах, заявленная стоимость золотых слитков составляет 55 млн долларов.