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Источник: все выпавшие из самолета в Якутске слитки золота найдены

Происшествия
15 марта, 16:32 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 15, марта. /ТАСС

По предварительным данным, причиной происшествия стала неправильная фиксация груза

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ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Все золотые слитки, выпавшие из самолета на взлетно-посадочную полосу в Якутске, найдены, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что при взлете из аэропорта Якутск у Ан-12 авиакомпании "Нимбус" сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по взлетно-посадочной полосе аэропорта. Всего на борту самолета находилось свыше 9 тонн драгоценных металлов.

"Утраты слитков не допустили. Все они собраны", - сказал собеседник агентства, добавив, что речь идет о слитках драгоценного металла (золото и серебро) в сплаве Доре.

Между тем местные СМИ и социальные сообщили о "золотой лихорадке" среди жителей города, которые якобы ищут рассыпанное золото. В соцсетях сразу стали появляться фотографии предметов, которые по форме напоминают слитки.

Причиной происшествия, предположительно, стала неправильная фиксация груза. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков без построек и транспортных средств, не причинив материального ущерба. Сам же самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган в 12 км от Якутска.

В авиакомпании "Нимбус" не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав его экипажа. Причины инцидента выясняются. Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК организовали проверку.

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