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Королева Великобритании дала одобрение на брак принца Гарри и Меган Маркл

Общество
15 марта, 20:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, марта. /ТАСС

Согласно британскому Акту о престолонаследии, подобным формальным одобрением монарха на брак должны заручиться все члены королевской семьи с позицией в очереди на престол с первой по шестую

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Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II

© EPA-EFE/POOL

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II дала одобрение на брак своего внука, принца Гарри, и его невесты Меган Маркл. Об этом говорится в письме, представленном в четверг в Тайном совете - органе советников королевы.

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"Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл", - говорится в заявлении монарха. Согласно действующему в Великобритании Акту о престолонаследии, подобным формальным одобрением монарха на брак должны заручиться все члены королевской семьи с позицией в очереди на престол с первой по шестую.

В настоящий момент Гарри - пятый в очереди наследник престола после своего отца принца Уэльского Чарльза, своего брата принца Уильяма, сына и дочери Уильяма - принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Впрочем, к моменту свадьбы, намеченной на 19 мая в Виндзорском замке, Гарри должен переместиться на 6-ю строчку в очереди престолонаследия. Дело в том, что Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) ожидают в апреле 2018 года рождение третьего ребенка.

Как стало известно в начале марта, принц Гарри и Меган Маркл пригласили 2640 представителей общественности на свое бракосочетание. В списке приглашенных присутствуют люди со всего Соединенного Королевства, в том числе члены благотворительных организаций, жители Виндзора и служащие при королевском дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием жениха и невесты в Виндзорский замок, а также проследить за каретным шествием в момент его отъезда из резиденции.

В день свадьбы состоятся два торжественных приема. Первый из них пройдет сразу же после церемонии венчания в часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Затем Гарри и Меган на время оставят его участников, чтобы совершить поездку по улицам Виндзора, после окончания которой они снова присоединятся к гостям. Второй прием состоится позднее уже непосредственно в Виндзорском замке и будет устроен для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри, прямого наследника британского трона принца Чарльза.

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Гарри, принц Елизавета II (королева Великобритании)
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