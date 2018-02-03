Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Принцы Уильям и Гарри обошли королеву Елизавету II в рейтинге популярности

Общество
3 февраля, 15:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, февраля. /ТАСС

Аналитики отмечают высокий уровень поддержки членов британской монаршей семьи среди подданных

Поделиться
Материал из 1 страницы
Принцы Уильям и Гарри

Принцы Уильям и Гарри

© REUTERS/Eddie Mulholland/Pool

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Опрос социологической службы Ipsos MORI показал, что принцы Уильям и Гарри обошли по популярности королеву Великобритании Елизавету II, традиционно поддерживаемую значительной частью подданных королевства.

Опрос проводился по телефону с 19 по 23 января, в нем приняли участие 1031 человек. От участников требовалось назвать двух-трех членов монаршей династии, которые им нравятся больше всего. Также их просили высказать свое отношение - положительное или отрицательное - к каждому члену королевской семьи.

Смотрите также

Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили семейную рождественскую открытку

Reuters: свадьба принца Гарри принесет британской экономике почти $700 млн

Сыновья принцессы Дианы впервые расскажут в фильме о своем последнем звонке матери

Telegraph: принц Уильям участвовал в спасении тонущего в озере подростка

Чаще других в число любимцев попадал принц Уильям (62%), его супруга, герцогиня Кембриджская Кэтрин, очутилась на четвертой строчке с результатом 21%. Второе место занял принц Гарри - на его стороне оказались симпатии 58% респондентов. И лишь на третьем месте расположилась королева Елизавета II (47%). Как отмечает газета Evening Standart, оба принца заметно обошли по уровню популярности свою мать - принцессу Диану, которую, согласно опросу от 1994 года, поддерживали 47% респондентов.

Что касается прогресса, то самый большой положительный скачок совершил принц Гарри: в 2012 году уровень его поддержки находился на отметке в 36%. Впрочем, именно в 2012 году в СМИ разразился скандал, когда в сеть попали фотографии обнаженного монаршего отпрыска с вечеринки в Лас-Вегасе. Кроме того, на сей раз принц Гарри собрал наименьшее число отрицательных отзывов со стороны опрошенных и является лидером по этому показателю.

Антирейтинг монарших особ возглавила супруга принца Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла: 36% опрошенных относятся к ней отрицательно, 31% - положительно. Уровень неудовлетворенности самим Чарльзом чуть меньше - 24%. Однако по сравнению с 2012 годом, он серьезно потерял позиции в рейтинге "любимчиков" - с 21% до 8%.

"Практически незаметно, чтобы королевская семья теряла поддержку среди подданных, и, что важно для будущего, все держится не на одной лишь королеве - Уильям, Кэтрин и Гарри, как и она сама, имеют такой рейтинг одобрения, о котором могут мечтать многие политики", - заявил глава отдела политических исследований Ipsos MORI Гидеон Скиннер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гарри, принц Чарльз, принц Уэльский Уильям (британский принц) Диана (британская принцесса) Кэтрин, герцогиня Кембриджская Елизавета II (королева Великобритании)
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в районе Идлиба сбит военный самолет
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
4
В Львовской области противники новых таможенных правил заблокировали два КПП
5
В центре Москвы завершился митинг-концерт "Россия в моем сердце"
6
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
7
Швейцарский суд отклонил иск шестерых спортсменов РФ на невыдачу приглашений на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама