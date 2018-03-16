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Раненая в Приморье тигрица не сможет вернуться в дикую природу

Общество
16 марта, 5:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 16, марта. /ТАСС

Состояние хищницы оценивают как стабильно тяжелое

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ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Получившая огнестрельные ранения тигрица, которую прооперировали приморские ветеринары, не сможет вернуться в дикую природу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центра "Амурский тигр".

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Раненую тигрицу нашли 6 марта водители лесовозов у дороги в заказнике "Матайский" в 3 км от поселка Южный района имени Лазо Хабаровского края. Выехавшие после сообщения о нуждающейся в помощи хищнице сотрудники регионального Минприроды отловили тигрицу и отправили в приморский центр реабилитации животных в селе Алексеевка. У тигрицы огнестрельные ранения - в теле было четыре картечи - и травма задней лапы, ветеринары провели две операции.

"15 марта тигрице, изъятой в Хабаровском крае, была проведена вторая операция. Несмотря на то, что обе операции прошли успешно, состояние редкой кошки по-прежнему расценивается как стабильно тяжелое <...> Специалисты отмечают, что из-за полученных травм тигрица уже никогда не сможет вернуться в дикую природу", - говорится в сообщении.

Из-за травмы задней лапы тигрица в дикой природе не сможет развивать необходимую для охоты скорость, поэтому если она выживет, то дальнейшую жизнь проведет в неволе. Как только хищнице станет лучше, ее отправят в Москву, где ей сделают еще одну операцию. Сейчас тигрица находится в карантинном блоке под пристальным наблюдение специалистов, где ей дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.

Как сообщили ТАСС в УМВД России по Хабаровскому краю, полиция разыскивает стрелявшего в тигрицу, отрабатываются все близлежащие к месту, где обнаружили кошку, поселения и предприятия.

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