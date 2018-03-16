Гидрометцентр пообещал морозную и солнечную погоду в день выборов в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Самая теплая погода 18 марта, в день выборов президента России, будет в Сочи - до плюс 20, холоднее всего будет в Якутии и на Чукотке - до 25 градусов ниже нуля, Москву же ждет морозная и ясная погода, сообщил в пятницу директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве 18 марта, в воскресенье, ожидаются настоящие "мороз и солнце, день чудесный", прямо по Пушкину. Ночь морозная, минус 17 - минус 19, в девять утра будет около минус 13, но яркое солнце уже к обеду прогреет воздух до минус 3 - минус 5", - сказал он.

Погода в европейской части страны

В большинстве областей Центрального федерального округа погода будет морозная, преимущественно без осадков, утром около минус 18-20, днем минус 3-9. По словам Вильфанда, большой суточный ход температуры связан с активностью солнечных лучей, тем не менее, средние значения будут серьезно, на 8-11 градусов, отставать от климатической нормы.

В большинстве регионов Северо-Запада России преимущественно ветреная погода с небольшими осадками, в Петербурге и Калининграде днем около нуля. В Карелии, Ленинградской и Псковской областях возможен небольшой снег, температура воздуха от минус 3 до плюс 3 градусов. В Ненецком автономном округе днем до 20 градусов мороза.

В Приволжском федеральном округе утром будет преимущественно от минус 15 до минус 20, днем от минус 4 до минус 10. В Оренбурге, Самаре и Саратове воздух днем прогреется до нуля, в Нижнем Новгороде днем около минус 7, переменная облачность.

Как пояснил Вильфанд, в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа холодный воздух не проникает из-за воздушных масс, перемещающихся с запада на восток. Днем в республиках Северного Кавказа плюс 15-22, возможны дожди. В Ставрополе плюс 16-19, в Ростове-на-Дону около плюс 10, в Сочи около плюс 18-20 с небольшим ветром и осадками, в Симферополе до плюс 19, в Астрахани до плюс 5 градусов.

Погода за Уралом

В регионах Уральского федерального округа будет от минус 4 до минус 10. В Екатеринбурге пройдет снег, днем в городе минус 4-2, в Кургане около минус 8, в Челябинске до 3 градусов тепла.

В большинстве густонаселенных регионов Сибирского федерального округа - Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Туве погоду определяет антициклон, осадков не ожидается. Температура выше нормы, днем в среднем от минус 1 до плюс 5 градусов.

В регионах Дальнего Востока стоят устойчивые отрицательные температуры: в Якутии минус 20-23, при этом на Полюсе холода - в якутском Оймяконе - днем до минус 25. На Чукотке минус 18-23, в Магаданской области минус 12-17, местами по области туман. Циклон принесет ветер и метель на Чукотку, Камчатку, Сахалин и в Хабаровский край. На Сахалине будет около нуля, на Камчатке - минус 4-9, в Приморье ожидается плюс 5-10, местами пройдут дожди.