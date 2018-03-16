Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гидрометцентр пообещал морозную и солнечную погоду в день выборов в Москве

Общество
16 марта, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Самая теплая погода ожидается в Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Самая теплая погода 18 марта, в день выборов президента России, будет в Сочи - до плюс 20, холоднее всего будет в Якутии и на Чукотке - до 25 градусов ниже нуля, Москву же ждет морозная и ясная погода, сообщил в пятницу директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве 18 марта, в воскресенье, ожидаются настоящие "мороз и солнце, день чудесный", прямо по Пушкину. Ночь морозная, минус 17 - минус 19, в девять утра будет около минус 13, но яркое солнце уже к обеду прогреет воздух до минус 3 - минус 5", - сказал он.

Погода в европейской части страны

Смотрите также

Правила голосования на выборах президента РФ. Досье

В большинстве областей Центрального федерального округа погода будет морозная, преимущественно без осадков, утром около минус 18-20, днем минус 3-9. По словам Вильфанда, большой суточный ход температуры связан с активностью солнечных лучей, тем не менее, средние значения будут серьезно, на 8-11 градусов, отставать от климатической нормы.

В большинстве регионов Северо-Запада России преимущественно ветреная погода с небольшими осадками, в Петербурге и Калининграде днем около нуля. В Карелии, Ленинградской и Псковской областях возможен небольшой снег, температура воздуха от минус 3 до плюс 3 градусов. В Ненецком автономном округе днем до 20 градусов мороза.

В Приволжском федеральном округе утром будет преимущественно от минус 15 до минус 20, днем от минус 4 до минус 10. В Оренбурге, Самаре и Саратове воздух днем прогреется до нуля, в Нижнем Новгороде днем около минус 7, переменная облачность.

Как пояснил Вильфанд, в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа холодный воздух не проникает из-за воздушных масс, перемещающихся с запада на восток. Днем в республиках Северного Кавказа плюс 15-22, возможны дожди. В Ставрополе плюс 16-19, в Ростове-на-Дону около плюс 10, в Сочи около плюс 18-20 с небольшим ветром и осадками, в Симферополе до плюс 19, в Астрахани до плюс 5 градусов.

Погода за Уралом

В регионах Уральского федерального округа будет от минус 4 до минус 10. В Екатеринбурге пройдет снег, днем в городе минус 4-2, в Кургане около минус 8, в Челябинске до 3 градусов тепла.

В большинстве густонаселенных регионов Сибирского федерального округа - Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Туве погоду определяет антициклон, осадков не ожидается. Температура выше нормы, днем в среднем от минус 1 до плюс 5 градусов.

В регионах Дальнего Востока стоят устойчивые отрицательные температуры: в Якутии минус 20-23, при этом на Полюсе холода - в якутском Оймяконе - днем до минус 25. На Чукотке минус 18-23, в Магаданской области минус 12-17, местами по области туман. Циклон принесет ветер и метель на Чукотку, Камчатку, Сахалин и в Хабаровский край. На Сахалине будет около нуля, на Камчатке - минус 4-9, в Приморье ожидается плюс 5-10, местами пройдут дожди.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Причиной аварии с участием группы "Пикник" стал выезд на встречную полосу легковой машины
3
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
4
Участники рок-группы "Пикник" пострадали в результате ДТП во Владимирской области
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама