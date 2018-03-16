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Microsoft частично призналась в практике дискриминации по половому признаку

Общество
16 марта, 17:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, марта. /ТАСС

Глава отдела кадров компании Кэтлин Хоган сообщила, что за прошлый год поступило 84 жалобы на гендерную дискриминацию, из которых "около 10% оказались частично или полностью обоснованными"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы своих сотрудниц, которые обвиняли ее в дискриминации по половому признаку. Электронное письмо главы отдела кадров Кэтлин Хоган, отправленное всем сотрудникам, было опубликовано в четверг на официальном сайте компании.

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"Мы стремимся к тому, чтобы голоса всех сотрудников были услышаны, - говорит она. - Мы стремимся создать такую среду, в которой бы каждый работник чувствовал, что его уважают, что он в безопасности и что он может реализовать весь свой потенциал".

В то же время Хоган признала, что за прошлый год поступило 84 жалобы на гендерную дискриминацию, из которых "около 10% оказались частично или полностью обоснованными, и в отношении них были приняты соответствующие меры". В своем письме она также подчеркнула, что более 20 сотрудников были уволены за сексуальные домогательства.

Ранее сообщалось, что сотрудницы корпорации Microsoft подали сотни жалоб на дискриминацию по половому признаку в период с 2010 по 2016 годы. На сегодняшний день иск, поданный еще в 2015 году, до сих пор находится на стадии досудебного разбирательства. Однако адвокаты истцов работают над тем, чтобы объединить все эти жалобы в один коллективный иск, который, по их мнению, может представить интересы более 8 тыс. женщин из Microsoft.

Компания Microsoft была создана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. На сегодняшний день она является одной из крупнейших транснациональных корпораций, которая производит программное обеспечение. Бренд Microsoft входит в тройку самых дорогих в мире.

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