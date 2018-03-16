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РФФИ и институты США намерены поддержать исследования методов борьбы с раком

Общество
16 марта, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Отмечается, что в числе проектов "выдвигалась идея проведения совместного конкурса в области исследований биологии рака"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Совместные конкурсы на грантовую поддержку исследований рака и его ранней диагностики планируют организовать Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и ряд исследовательских институтов США. Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель Совета РФФИ академик Владислав Панченко.

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РФФИ посетил посол США в России Джон Хантсман. На встрече обсуждалась программа сотрудничества между исследовательскими институтами США и фондом.

"Большое внимание было уделено вопросу онкологии, чему отведено очень серьезное место среди направлений деятельности РФФИ по поддержке фундаментальных наук этой области", - рассказал Панченко.

Он добавил, что по этому направлению среди партнеров РФФИ - Национальный институт онкологии (НИО) США. В 2017 году РФФИ и НИО США уже провели первый конкурс в области исследований онкологии, который вызвал большой интерес у научной общественности обеих стран. Всего было подано 57 заявок, из которых к финансированию были отобраны 10 трехлетних проектов.

"Это высокая конкуренция", - сказал академик, добавив, что используется такой порядок финансирования, когда американским ученым исследования оплачивает американская сторона, а российским - РФФИ. Величина грантов одинакова для той и для другой стороны.

Оценка дипломата и специалиста

Американский посол, по словам Панченко, очень вдумчиво и со знанием дела обсуждает перспективы сотрудничества, так как он является основоположником частного исследовательского института "Хантсман онколоджи центр".

"Среди прочего выдвигалась идея проведения совместного конкурса в области исследований биологии рака, ранней диагностики рака. Там много перспективных направлений: новые физико-химические, инженерные подходы, клеточные исследования, исследования на уровне геномики, протомики, их возможностей для диагностике и лечения рака", - отметил Панченко.

Глава РФФИ добавил, что Хантсману как дипломату интересно, насколько реально и перспективно такое международное научное сотрудничество.

"А как специалист он дал этому сотрудничеству очень высокую оценку. И отметил, что со своей стороны готов всячески помогать в ускорении и расширении этих процессов", - пояснил Панченко, добавив, что посол США отметил высокий уровень исследований в области онкологии во всех ее направлениях в России.

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Персоны
Хантсман, Джон Панченко, Владислав Яковлевич
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