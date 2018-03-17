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Более 7 тыс. человек вышли из Восточной Гуты 17 марта

Общество
17 марта, 9:09 UTC+3

Отмечается, что люди вышли со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 17 марта. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек вышли из Восточной Гуты в субботу со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"С утра субботы со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе, Нашабия уже вышло более 7 тысяч человек, поток людей сопоставим с первым днем выхода мирных жителей из этих населенных пунктов. Тогда Восточную Гуту покинуло 11 тыс. человек", - сказал Золотухин.

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