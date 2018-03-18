Всех пострадавших из-за массового отравления в школе в Петербурге выписали из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Последний ребенок, госпитализированный после массового отравления феназепамом в петербургской школе, выписан из больницы. Об этом сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

"По состоянию на 18 марта (14:00) после отравления лекарственным средством "феназепам" из ДГКБ № 5 был выписан последний ребенок", - написала Митянина.

Как сообщалось ранее, 15 марта ученики седьмого класса школы в Выборгском районе Петербурга во время урока пожаловались на плохое самочувствие, трех детей доставили в городскую детскую больницу № 5 в состоянии средней тяжести, 11 других школьников - для профилактики, через два часа в больницу отправили еще троих учеников.

Полиция, следователи и прокуратура сообщали о проведении проверки, таблетки отправили на экспертизу. По данным районной администрации, таблетки принесла в школу одна из учениц, однако сама она не пострадала, так как не приняла препарат.

Феназепам - психотропный, рецептурный препарат, обладающий транквилизирующим, противосудорожным, снотворным, миорелаксантным и седативным действием.