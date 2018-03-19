Британский совет сообщил об отмене нескольких мероприятий в Москве на этой неделе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Британский совет объявил об отмене нескольких событий, запланированных на текущую неделю в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано в официальной группе совета в соцсети "ВКонтакте".

"Дорогие друзья, обращаем внимание, что не состоятся следующие события в Москве, запланированные на эту неделю: лекция "Менеджмент музыкальных артистов" Грэхэма Джексона (21 марта, RMA), вечеринка Selector LIVE c участием Nadine Shah (23 марта, Powerhouse), лекция Джона Макграта о международном Манчестерском фестивале (23 марта, Музей "Гараж")", - говорится в сообщении.

О причинах отмены не сообщается.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.