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Посольство Великобритании: россияне по-прежнему смогут участвовать в программе стипендий

Общество
19 марта, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Программа Chevening предназначена для абитуриентов магистерских программ и предполагает оплату обучения

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Абитуриенты из России по-прежнему смогут подавать заявку на участие в конкурсе стипендиальной программы британского правительства Chevening. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве Соединенного Королевства в Москве.

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"Программа, как и прежде открыта для участия всех желающих", - сказал собеседник.

Программа стипендий Chevening, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами, предназначена для абитуриентов магистерских программ и предусматривает оплату обучения и текущих расходов студента.

В начале прошлой недели разгорелся дипломатический скандал между Москвой и Лондоном. Его причиной стало отравление 4 марта в английском Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в 140 км от Лондона, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили, при этом Россия категорически отвергает обвинения.

Между тем британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В ответ на это МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок такое же количество британских дипломатов, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

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