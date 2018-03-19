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Трамп рассчитывает на сотрудничество с Китаем и Мексикой в борьбе с опиоидами в США

Общество
19 марта, 23:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

По словам президента Соединенных Штатов, "90% героина ввозится в Америку через южную границу"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Elise Amendola

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает на сотрудничество с Китаем и Мексикой, чтобы остановить контрабандный ввоз в США опиоидов.

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"Надо добиться сокращения объемов ввоза в США фентанила и других опиоидов, расширяя сотрудничество по этому вопросу с такими странами, как Китай и Мексика", - отметил президент во время выступления в городе Манчестер (штат Нью-Гэмпшир), посвященного опиоидному кризису в США.

"В 2017 году сотрудники Таможенной и пограничной службы США перехватили 680 кг фентанила. Это в три раза больше, чем в 2016 году, - продолжил Трамп. - Я просил Китай и Мексику не посылать наркотики в США".

По словам президента, "90% героина ввозится в Америку через южную границу". Трамп вновь выразил убеждение, что остановить это поможет стена, возведения которой на границе с Мексикой он упорно добивается. "Мы построим стену, чтобы наркотики не попадали на нашу территорию", - в очередной раз пообещал глава Белого дома.

Он заметил также, что опиоиды доставляются в США через почтовую систему. В этой связи президент высказал предложение ужесточить правила получения посылок и бандеролей из других стран, предпринять усилия, чтобы уже в течение ближайших трех лет США заранее располагали информацией о содержимом не менее 90% подобных международных отправлений.

Трамп 10 января подписал закон о противодействии контрабандному ввозу в США опиоидов, предусматривающий, в частности, выделение Таможенной и пограничной службе дополнительно $9 млн для приобретения сотен новых переносных приборов для выявления фентанила и других опиоидов на пунктах въезда в США, соответствующего лабораторного оборудования, привлечения специалистов, найма большего числа сотрудников, которые будут заниматься этой проблемой. Как подчеркнул тогда глава Белого дома, в 2016 году почти 20 тыс. американцев скончались в результате употребления синтетических опиоидов, таких как фентанил.

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