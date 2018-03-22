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Прощание с экс-главой МВД РФ Ериным состоялось на Троекуровском кладбище в Москве

Общество
22 марта, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ерин, возглавлявший МВД в 1992–1995 годах, умер 19 марта в возрасте 74 лет

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Прощание с первым министром внутренних дел в современной России Виктором Ериным, скончавшимся 19 марта, состоялось в четверг на Троекуровском кладбище Москвы. В церемонии прощания принимали участие руководство МВД России во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Отдать дань памяти видному государственному деятелю, возглавлявшему МВД Российской Федерации в 1992-1995 гг., пришли многие действующие сотрудники органов внутренних дел, его бывшие сослуживцы, а также министры внутренних дел Российской Федерации разных лет - Анатолий Куликов, Сергей Степашин и Владимир Рушайло", - уточнили в пресс-центре.

"Сегодня мы прощаемся с человеком, жизнь которого была примером верности служебному долгу, беззаветной любви к Отечеству. Он всегда стремился добиваться высоких результатов, был настоящим профессионалом. Благодаря его организаторским способностям, человеческим качествам делалось все для того, чтобы защитить население от криминалитета", - сказал Колокольцев.

Виктор Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. Проходил службу на различных должностях - участкового уполномоченного, оперуполномоченного в системе МВД. С 1990 года по 1991 год был заместителем министра, а затем первым заместителем министра внутренних дел РСФСР.

В октябре 1993 года был удостоен звания Героя Российской Федерации. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.

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Степашин, Сергей Вадимович Рушайло, Владимир Борисович
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