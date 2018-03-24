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Кадыров призвал жителей Чечни на час отключить свет в рамках акции "Час Земли"

Общество
24 марта, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Глава республики надеется, что инициативу поддержат и владельцы коммерческих объектов

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ТАСС, 24 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики отключить на час свет в рамках международной экологической акции "Час Земли".

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"Я также обращаюсь ко всем жителям Чечни с просьбой без особой необходимости не пользоваться электроприборами, отключить в комнатах свет, в котором нет надобности. Акция проходит с 20:30 до 21:30", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что инициативу поддержат и владельцы коммерческих объектов. "Как и год назад, я предложил мэру Грозного Муслиму Хучиеву на один час отключить подсветку высотного комплекса "Грозный-Сити". Уверен, что эту инициативу поддержат и владельцы коммерческих объектов", - говорится в сообщении.

Руководитель региона напомнил, что в рамках акции ежегодно отключается подсветка Кремля в Москве, а также около 2 тыс. больших зданий, среди них и высотки "Москва- Сити". "В наших с вами силах сделать мир, хотя бы немного чище, лучше, красивее!", - заключил Кадыров.

Впервые "Час Земли" провели в Австралии в 2007 году, после чего акция получила мировую поддержку. Ее суть в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет и электроприборы, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

"Час Земли" проводится ежегодно в последнюю субботу марта.

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