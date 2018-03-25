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Президент Американской киноакадемии назвал беспочвенными обвинения в домогательствах

Общество
25 марта, 5:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, марта. /ТАСС

Джон Бейли выразил надежду, что разбирательство докажет его невиновность

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Президент Американской академии киноискусств Джон Бейли

Президент Американской академии киноискусств Джон Бейли

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Президент Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", Джон Бейли заверил коллег, что выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах являются безосновательными. Об этом говорится в материале, опубликованном в субботу в американском журнале Variety.

В распоряжение журналистов издания поступило заявление, которое распространил Бейли среди сотрудников академии. В документе подчеркивается, что публикации СМИ, согласно которым на Бейли были поданы несколько жалоб, не соответствуют действительности. Директор академии уточнил, что, в действительности, имеется лишь одна жалоба, в которой указано имя якобы пострадавшей от его действий женщины.

Как разъясняет Бейли, его обвиняют в том, что более 10 лет назад он "попытался прикоснуться к женщине неподобающим образом" в то время, когда они ехали в машине на съемки. "Этого не было", - подчеркнул он. Бейли заверил, что "на протяжении своей карьеры выступал в поддержку женщин" и отметил, что воодушевлен поддержкой с их стороны в свете инцидента.

Президент Американской киноакадемии выразил надежду на то, что разбирательство докажет его невиновность. "Поскольку я знаю, в чем состоят факты, полагаю, они [участники разбирательства] придут к заключению, что нет никаких оснований для принятия мер в отношении меня", - констатировал директор.

О выдвинутых в адрес 75-летнего Бейли обвинениях Variety сообщил 16 марта. Бейли был избран президентом в августе прошлого года на четырехлетний срок. По правилам, в связи с разбирательством он будет временно отстранен от исполнения обязанностей, которые возложены на другого члена академии - британскую визажистку Луис Бервэлл. В 1996 году она была удостоена премии "Оскар" за лучший грим в знаменитом фильме "Храброе сердце" (Braveheart, 1995) с Мэлом Гибсоном в главной роли. Британка занимает должность одного из вице-президентов Американской академии киноискусств.

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