Первый канал меняет сетку вещания в связи с ЧП в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый канал меняет сетку вещания в связи с трагедией в Кемерове, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе телеканала.

"Снимаем развлекательные программы, - сказал собеседник агентства. - "Вечерний Ургант" не выйдет", по другим программам будем уточнять".

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным МЧС, число погибших достигло 64 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м. Сохраняется угроза обрушения здания.