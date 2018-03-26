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Первый канал меняет сетку вещания в связи с ЧП в Кемерове

Общество
26 марта, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Телеканал снимает с эфира развлекательные программы

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый канал меняет сетку вещания в связи с трагедией в Кемерове, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе телеканала.

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"Снимаем развлекательные программы, - сказал собеседник агентства. - "Вечерний Ургант" не выйдет", по другим программам будем уточнять".

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным МЧС, число погибших достигло 64 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м. Сохраняется угроза обрушения здания.

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