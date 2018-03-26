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Похороны жертв пожара в ТЦ в Кемерове начнутся 28 марта

Общество
26 марта, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Власти Кемеровской области выделят средства на захоронение всех жертв пожара

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первые похороны погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове пройдут 28 марта. Организация похорон уже началась, сообщили ТАСС в понедельник в муниципальном предприятии "Спецбюро".

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Похороны начнутся послезавтра, 28 марта. Люди уже приезжают, выбирают, что им нужно. Оплачивать похороны будут власти", - уточнили на предприятии, которое занимается ритуальными услугами.

Ранее первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил, что власти Кемеровской области выделят средства на захоронение всех жертв пожара. Глава региона Аман Тулеев заявил, что власти региона помогут семьям, потерявших близких, и выделят по 1 млн рублей за каждого погибшего.

С 27 марта на Кузбассе будет объявлен трехдневный траур в память о жертвах пожара. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более 50 обратились за помощью в медицинские учреждения. В рамках возбужденного уголовного дела задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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