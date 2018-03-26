Новосибирский оперный театр исполнит духовную кантату в память о погибших в Кемерове

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) изменит репертуар в связи с трагическими событиями в Кемерове, и вместо оперы "Любовный напиток" представит 1 апреля духовную кантату Джоаккино Россини. Как в понедельник сообщили в самом театре, весь сбор от спектакля отправят родственникам погибших и пострадавших при пожаре.

"В память о погибших при пожаре вместо объявленного ранее спектакля будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини "Stabat Mater" с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы НОВАТа. Дирижер - Дмитрий Корчак. Весь сбор от спектакля 1 апреля будет перечислен семьям погибших и пострадавших при пожаре 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", - говорится в сообщении.

"Stabat Mater " считается шедевром мировой музыкальной классики от итальянского композитора Джоаккино Россини. Как уточняют в театре, билеты, приобретённые ранее на спектакль "Любовный напиток", будут действительны.

Коллектив Новосибирского театра оперы и балета также выразил соболезнования семьям пострадавших при пожаре.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибло 64 человека, более 50 пострадавших обратились за медицинской помощью.