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СК попросил очевидцев возгорания в ТЦ в Кемерове рассказать об увиденном следователям

Общество
27 марта, 0:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Следователи считают, что показания помогут выяснить истинную причину пожара

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ТАСС, 27 марта. Следственный комитет РФ просит находившихся в момент возгорания в игровой зоне ТЦ в Кемерове обратиться в региональное следственное управление и рассказать об увиденном.

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"Детей и сопровождавших их взрослых, находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками торгового центра в Кемерове, просят обратиться в следственное управление СКР", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В СК подчеркнули, что эти свидетельства помогут восстановить картину произошедшего и выяснить истинную причину пожара.

Ранее власти региона озвучивали версию, согласно которой пожар мог начаться в батутной комнате в игровом центре "Круча" на четвертом этаже ТЦ

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре.

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