СК попросил очевидцев возгорания в ТЦ в Кемерове рассказать об увиденном следователям

ТАСС, 27 марта. Следственный комитет РФ просит находившихся в момент возгорания в игровой зоне ТЦ в Кемерове обратиться в региональное следственное управление и рассказать об увиденном.

"Детей и сопровождавших их взрослых, находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками торгового центра в Кемерове, просят обратиться в следственное управление СКР", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В СК подчеркнули, что эти свидетельства помогут восстановить картину произошедшего и выяснить истинную причину пожара.

Ранее власти региона озвучивали версию, согласно которой пожар мог начаться в батутной комнате в игровом центре "Круча" на четвертом этаже ТЦ

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре.