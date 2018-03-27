Президент Венесуэлы выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

ТАСС, 27 марта. Власти Венесуэлы соболезнуют правительству и народу России в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове, где погибли десятки людей. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и народа Венесуэлы выражает самые искренние соболезнования правительству и народу Российской Федерации, в особенности родственникам жертв пожара <…> в торговом центре в городе Кемерове", - указывается в тексте документа.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.