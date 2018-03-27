В Приморье вторник объявили днем траура по погибшим в пожаре в Кемерове

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Вторник объявлен в Приморье днем траура по погибшим при пожаре в Кемерово, сообщает пресс-служба администрации края.

"Все официальные мероприятия, в которых сегодня принимают участие руководитель края (врио губернатора Андрей Тарасенко) и его заместители, начинаются с минуты молчания в память по погибшим", - говорится в сообщении.

Тарасенко распорядился в день траура приспустить все государственные флаги Российской Федерации и флаги Приморского края. Телерадиокомпаниям, организациям культуры рекомендовано отменить все развлекательные передачи и мероприятия.

Ранее глава Владивостока Виталий Веркеенко объявил в городе трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.