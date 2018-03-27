Москвичи несут цветы и мягкие игрушки на Манежную площадь в память о погибших в Кемерове

Более 90 человек получили травмы в столкновениях протестующих с полицией в Барселоне

Более 90 человек получили травмы в столкновениях протестующих с полицией в Барселоне 26 марта, 8:12

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотни жителей и гостей Москвы несут цветы, свечи и детские игрушки на Манежную площадь в центре столицы в память о погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

Около специально отведенной площадки у подножия Угловой Арсенальной башни Кремля с 17:00 собрались москвичи и гости города, в том числе из-за рубежа. Пришли почтить память погибших мэр Москвы Сергей Собянин, чиновники городского правительства, руководство Мосгордумы, Общественной палаты столицы. На месте дежурят полицейские, работают журналисты российских телеканалов.

"Я хочу выразить сердечную солидарность и соболезнования семьям, родственникам и друзьям погибших, проявить человеческую солидарность человечеству в Москве", - сказал ТАСС председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. По его словам, подобные трагедии являются напоминанием о том, что "не может быть компромиссов между безопасностью и любым соображением экономической эффективности, которое ведет к снижению издержек". Ремчуков выразил надежду, что после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" будут приняты "принципиально новые решения", которые позволят повысить уровень безопасности в общественных местах.

"Нет никаких слов - только боль и скорбь. Все наши слова - в сердце", - сказал о трагедии в Кемерове председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Многие из тех, кто пришел на Манежную площадь, не знали о готовившейся акции и не имели родственников в Кемерове, но остались, чтобы почтить память погибших и выразить сочувствие их близким. "Я знаю, что такое терять близких и хочу сказать всем пострадавшим в той ужасной трагедии: мы с вами", - сказала студентка Анастасия Бородич, которая возложила к стихийному мемориалу гвоздики и мягкую игрушку. Оказавшаяся в Москве по делам гражданка Узбекистана Елена Шманенко рассказала ТАСС, что вместе с Москвой и Россией в целом скорбят и ее соотечественники. "В такой момент нельзя остаться равнодушным, у трагедии нет страны и нации", - подчеркнула она.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.