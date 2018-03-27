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Москвичи несут цветы и мягкие игрушки на Манежную площадь в память о погибших в Кемерове

Общество
27 марта, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Память жертв пожара также пришли почтить мэр Москвы и столичные чиновники

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валентина Петренко
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валентина Петренко
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валентина Петренко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валентина Петренко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотни жителей и гостей Москвы несут цветы, свечи и детские игрушки на Манежную площадь в центре столицы в память о погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

Около специально отведенной площадки у подножия Угловой Арсенальной башни Кремля с 17:00 собрались москвичи и гости города, в том числе из-за рубежа. Пришли почтить память погибших мэр Москвы Сергей Собянин, чиновники городского правительства, руководство Мосгордумы, Общественной палаты столицы. На месте дежурят полицейские, работают журналисты российских телеканалов.

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"Я хочу выразить сердечную солидарность и соболезнования семьям, родственникам и друзьям погибших, проявить человеческую солидарность человечеству в Москве", - сказал ТАСС председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. По его словам, подобные трагедии являются напоминанием о том, что "не может быть компромиссов между безопасностью и любым соображением экономической эффективности, которое ведет к снижению издержек". Ремчуков выразил надежду, что после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" будут приняты "принципиально новые решения", которые позволят повысить уровень безопасности в общественных местах.

"Нет никаких слов - только боль и скорбь. Все наши слова - в сердце", - сказал о трагедии в Кемерове председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Многие из тех, кто пришел на Манежную площадь, не знали о готовившейся акции и не имели родственников в Кемерове, но остались, чтобы почтить память погибших и выразить сочувствие их близким. "Я знаю, что такое терять близких и хочу сказать всем пострадавшим в той ужасной трагедии: мы с вами", - сказала студентка Анастасия Бородич, которая возложила к стихийному мемориалу гвоздики и мягкую игрушку. Оказавшаяся в Москве по делам гражданка Узбекистана Елена Шманенко рассказала ТАСС, что вместе с Москвой и Россией в целом скорбят и ее соотечественники. "В такой момент нельзя остаться равнодушным, у трагедии нет страны и нации", - подчеркнула она.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня". Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.

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