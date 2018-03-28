В резиденции посла РФ в Лондоне откроют книгу соболезнований в связи с пожаром в Кемерове

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Книга соболезнований близким жертв и пострадавших при пожаре в Кемерове откроется в среду в резиденции российского посла в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в дипломатической миссии.

"28 марта 2018 года книга соболезнований будет открыта с 11:00 до 17:00 [с 13:00 до 19:00 мск] в резиденции российского посла в Великобритании", - сказано в сообщении. Соболезнования также можно направить по электронной почте.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо на имя президента России Владимира Путина с соболезнованиями в связи с трагедией в столице Кузбасса.

Мероприятия во Франции

Книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерове будет открыта в среду и в посольстве РФ во Франции. Накануне парижане в знак солидарности и скорби о погибших принесли цветы к зданию дипломатического представительства на бульваре Ланн.

"Книга памяти будет открыта в посольстве на протяжении трех дней, - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Анна Шлычкова. - Мы признательны всем, кто разделяет с нами скорбь о трагедии в Кемерове".

Во вторник в Свято-Троицком кафедральном соборе Русской православной церкви на левом берегу Сены была отслужена панихида по жителям сибирского города, погибшим в результате пожара в торговом центре. Вместе с прихожанами храма на набережной Бранли память жертв трагедии почтили глава парижской общественной ассоциации "Франко-русский альянс" Александр Трубецкой и посол РФ во Франции Алексей Мешков. По словам представителей Корсунской епархии, заупокойные богослужения прошли также и в других ее храмах в стране.

Солидарность с родными и близкими пострадавших высказали в Ассоциации "Франция-Урал". "Мы хотели бы выразить всем жителями Кемерова наше сочувствие и поддержку", - сказал президент этого объединения, писатель Дмитрий де Кошко.

Мероприятия на Кубе

Посольство России на Кубе откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове. Об этом во вторник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-атташе российской дипломатической миссии Надежда Сергиева.

"В посольстве в связи с трагедией в Кемерове будет два дня открыта книга соболезнований: 28 марта, в день общероссийского траура, с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 и 29 марта с 09:00 до 13:00", - сказала Сергиева.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура. В самом сибирском городе продолжается трехдневный траур, который был объявлен в понедельник.