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Заседание Совфеда началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

Общество
28 марта, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

28 марта - день общенационального траура в связи с трагедией

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Минута молчания в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" на пленарном заседании Совета Федерации РФ

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пленарное заседание Совета Федерации началось в среду с минуты молчания в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В воскресенье в Кемерове произошла страшная трагедия, которая потрясла всю страну. Погибли люди, погибли дети. Сегодня в России объявлен день траура. Я прошу вас почтить минутой молчания память погибших", - обратилась к коллегам спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. 

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