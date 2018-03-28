Заседание Совфеда началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

Минута молчания в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" на пленарном заседании Совета Федерации РФ © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пленарное заседание Совета Федерации началось в среду с минуты молчания в память о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

"В воскресенье в Кемерове произошла страшная трагедия, которая потрясла всю страну. Погибли люди, погибли дети. Сегодня в России объявлен день траура. Я прошу вас почтить минутой молчания память погибших", - обратилась к коллегам спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

25 марта на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.