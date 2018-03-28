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На счет помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове поступило более 190 млн рублей

Общество
28 марта, 10:46 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

Власти региона уточнили, что деньги поступают как от граждан, так и от компаний

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Более 192 млн рублей уже поступило на благотворительный счет помощи семьям, родные и близкие которых погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области в среду.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"На благотворительный счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" поступило более 192 млн рублей. Как сообщили в Главном финансовом управлении Кемеровской области, информация о поступлениях пожертвований на счет будут обновляться раз в неделю", - сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что деньги поступают как от граждан, так и от компаний. Пожертвования принимаются в рублях, евро и долларах. Реквизиты счета опубликовала во вторник администрация региона.

Пожар, который произошел в торговом центре 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей, 14 человек остаются в больницах. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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