На счет помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове поступило более 190 млн рублей

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Более 192 млн рублей уже поступило на благотворительный счет помощи семьям, родные и близкие которых погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области в среду.

"На благотворительный счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" поступило более 192 млн рублей. Как сообщили в Главном финансовом управлении Кемеровской области, информация о поступлениях пожертвований на счет будут обновляться раз в неделю", - сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что деньги поступают как от граждан, так и от компаний. Пожертвования принимаются в рублях, евро и долларах. Реквизиты счета опубликовала во вторник администрация региона.

Пожар, который произошел в торговом центре 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей, 14 человек остаются в больницах. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.