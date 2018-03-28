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МО РФ: более 19,5 тыс. боевиков и членов их семей вывезли из Арбила в Идлиб за четыре дня

Общество
28 марта, 14:59 UTC+3 МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В ведомстве отметили, что в ночь на среду при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Более 19,5 тыс. боевиков и членов их семей были вывезены из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб за последние четверо суток, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Всего за четверо суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 19622 боевиков и членов их семей", - сказали в российском военном ведомстве.

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В частности, по данным Минобороны РФ, 27 марта по организованному гуманитарному коридору было выведено 6432 боевиков и членов их семей, которые на 102 автобусах перевезены в провинцию Идлиб. На протяжении всего маршрута безопасность боевиков и их семей обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

В Минобороны РФ также сообщили, что в среду ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников. "Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников. Также у выходящих боевиков были изъяты 289 гранат", - добавили в военном ведомстве.

Ранее руководство российского Центра примирения враждующих сторон достигло договоренности с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман" о выводе боевиков и их семей из Арбила, операция началась 24 марта. До этого в результате достигнутых договоренностей Центра с руководством группировки "Ахрар аш-Шам" из населенного пункта Хараста (Восточная Гута) в провинцию Идлиб были вывезены 4979 боевиков и членов их семей.

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