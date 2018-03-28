Путин поручил при необходимости оказать дополнительную помощь пострадавшим в Кемерове

НОВО-ОГАРЕВО, 28 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную помощь пострадавшим от пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

"Если нужно [дополнительно], конечно, следует оказать помощь семьям погибших и пострадавшим", - заявил он на совещании по экономическим вопросам.

"Краевые власти будут делать все необходимое, но если требуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального правительства", - обратился Путин к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

"Ряд решений уже принят. Посмотрим, что еще мы можем предпринять", - ответил председатель правительства.

Перед началом работы участники совещания минутой молчания почтили память погибших в результате пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.