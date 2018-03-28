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Пострадавшие при пожаре в Кемерове не будут платить пошлину за восстановление паспорта

Общество
28 марта, 15:44 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

В региональном главке МВД сообщили, что новые документы подготовят в максимально короткие сроки

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Граждане, утратившие документы в ходе пожара в торговом центре "Зимняя вишня", освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу паспорта. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Граждане, которые пострадали в результате чрезвычайного происшествия в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и утратили документы, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта. Это предусмотрено п. 16 ст. 333.35 "Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций" Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для использования льготы граждане должны будут предоставить документ, "подтверждающий обращение в орган местного самоуправления для признания пострадавшим в результате ЧС". Заполнить бланк заявления и получить соответствующий документ можно в органах местного самоуправления или в подразделении по вопросам миграции органа внутренних дел. Сотрудники полиции разъяснят порядок освобождения от уплаты госпошлины.

По сообщению пресс-службы, "новый паспорт взамен утраченного или пришедшего в негодность будет подготовлен и выдан в максимально короткие сроки".

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