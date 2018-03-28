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В Грозном прошла акция в память о жертвах пожара в Кемерове

Общество
28 марта, 20:52 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, марта. /ТАСС

Участники мероприятия зажгли 64 свечи и выпустили в небо белые воздушные шары

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ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Более 100 человек приняли участие в акции на центральной площади Грозного в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Они выпустили в небо десятки белых воздушных шаров и зажгли 64 свечи, передает корреспондент ТАСС.

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"Это страшная трагедия не могла оставить нас равнодушными, она нас сплотила. Мы пришли сюда с одноклассниками, чтобы почтить память погибших и выразить слова поддержки их родным и близким", - рассказал ТАСС один из участников акции Муслим Алсултанов.

"Мы скорбим вместе с Кемерово все эти дни, разделяем их боль", - добавил стоящий рядом Магомед Цумалигов. "Всем, кто потерял родственников, желаем терпения, а тем, кто пострадал - скорейшего выздоровления. Надеемся, что из этой трагедии будут сделаны выводы, и впредь такое не повторится", - сказал он.

Большая часть участников акции - молодые люди. Они выстроились у стелы "Город воинской славы", держа в руках плакат с надписью "Кемерово", прямо перед ними в слово "скорбим" выложили 64 свечи - именно столько человек погибло в результате пожара. После минуты молчания в небо выпустили воздушные шары в память о погибших.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.

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