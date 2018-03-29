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Более 450 человек в Кемерове сдали кровь для пострадавших при пожаре

Общество
29 марта, 7:39 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Главврач Кемеровского областного центра крови Илгиз Вафин сообщил, что по данным на 10:00 местного времени (06:00 мск) кровь у них сдали 465 человек

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Жители Кемерова продолжают сдавать кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Как сообщил в четверг ТАСС главный врач Кемеровского областного центра крови Илгиз Вафин, по данным на 10:00 местного времени (06:00 мск) кровь у них сдали 465 человек.

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Жители Кемерова несут цветы к ТЦ "Зимняя вишня"
© Данил Айкин/ТАСС

Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших

"С понедельника у нас прошло 465 доноров - это те, кто уже сдал кровь. Хотя общее количество обратившихся, конечно, гораздо больше, это 800-900 человек, они расписаны до середины апреля. Всего за эти дни собрано 240 литров крови", - отметил Вафин.

Он уточнил, что дефицита крови в области нет, поэтому доноров просят не переживать и перед приездом для сдачи крови уточнить необходимость визита по телефону или посмотреть на сайте, в каких группах крови есть необходимость.

"Все-таки кровь - это биологический продукт с ограниченным сроком годности, и поэтому если одновременно заготовить, то через две-три недели придется это все уничтожать", - пояснил собеседник агентства.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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