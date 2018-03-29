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Тулеев предостерег семьи погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове от мошенников

Общество
29 марта, 10:51 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

В администрации области сообщили, что преступники предлагают родным жертв "вложить средства якобы для получения больших процентов"

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предостерег семьи погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" от мошенников, "которые пытаются нажиться на чужой беде". Об этом в четверг сообщила пресс служба администрации области.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Губернатор обеспокоен поступающими сигналами о действиях группы мошенников, которые пытаются нажиться на чужой беде и обманным путем присвоения крупных выплат. Так, преступники встречаются с членами семей, предлагают им вложить средства якобы для получения больших процентов. Аман Тулеев обратился к кузбассовцам, потерявшим близких при пожаре, [и призвал] ни в коем случае не соглашаться на уговоры мошенников о вкладах, не идти на какие-либо сделки", - сказали в пресс-службе.

Тулеев напомнил, что аналогичные случаи были в 2010 году после трагедии на шахте "Распадская". "Поэтому сегодня каждой семье нужно уделить пристальное внимание, детально объяснить возможные действия мошенников, защитить кузбассовцев", - подчеркнул губернатор. Он поручил своему заместителю Алексею Сергееву и начальнику департамента социальной защиты населения Наталье Кругляковой предостеречь родных и близких погибших от действий мошенников.

В пресс-службе напомнили, что глава региона второй день встречается с родственниками погибших во время пожара в "Зимней вишне".

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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