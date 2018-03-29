ОНФ присоединился к проверкам пожарной безопасности, начавшимся после пожара в Кемерове

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) присоединились к проверкам соблюдения норм пожарной безопасности, которые госорганы начали после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

"Представители ОНФ на местах активно подключились к проверкам зданий на предмет пожарной безопасности. Эти вопросы всегда требуют пристального внимания, поэтому обществу и власти нужно объединиться для предупреждения страшных трагедий, подобных кемеровской", - приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

Как уточнили в ОНФ, при проверках особое внимание обращают на работу сигнализации и систем пожаротушения, а также состояние эвакуационных выходов. "Проверки в регионах проводятся в связи с произошедшим 25 марта пожаром в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", данные проверки при участии активистов ОНФ уже прошли во Владимирской, Свердловской областях и ряде других регионов", - говорится в пресс-релизе.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.