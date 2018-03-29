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Директор подмосковного мусорного полигона "Воловичи" уволился

Общество
29 марта, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Нового руководителя представят в начале следующей недели

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Директор полигона твердых бытовых отходов "Воловичи" в Коломне Владимир Плясунов уволился по собственному желанию. Об этом сообщил в четверг глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

"Директор полигона ТБО "Воловичи" В. И. Плясунов уволен по собственному желанию. Новый руководитель предприятия будет представлен 2 апреля на еженедельном оперативном совещании", - написал Лебедев в своем аккаунте в Facebook.

Ситуация вокруг мусорного полигона "Воловичи" обострилась на выходных. Ранее Лебедев сообщил ТАСС, что местные жители с прошлой субботы начали препятствовать проезду на "Воловичи" мусоровозов из других муниципалитетов области и Москвы. В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция. Глава округа выразил готовность вести диалог с инициативной группой активистов и сегодня опубликовал в социальной сети результаты переговоров.

По его словам, жителям представят дорожную карту по дальнейшей эксплуатации полигона, которую подготовят к 30 марта. Также в конце апреля подрядчик представит проект по рекультивации полигона в 2019 году, публичные слушания по нему запланированы на 14 мая. Лебедев заверил, что территория полигона не будет расширена на 118 га, как планировалось ранее.

Ситуация в Коломне разворачивалась на фоне событий вокруг полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамске, которые получили широкий общественный резонанс. 21 марта 77 школьников этого муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрово", однако анализы крови не подтвердили эту версию.

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